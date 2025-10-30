Digital Editions
News
Malone plunders in last-ball thriller
Cricket
Junior Tennis sees record turnout in Euroa
Cricket
Euroa Cricket Club prepares for exciting 2025–26 season
Girls’ cricket team recruitment underway for 2025–26 Season
Cricket
Melbourne Stars bring cricket fun to St John’s
Stars launch preseason visit to Euro
Cricket
Euroa Veterans fall short to Benalla despite competitive total
Gleeson’s brilliant 40 not out earns ‘man of the match’ award
Cricket
Andrew Squires retires after a stellar career at Euroa Cricket Club
Carl Norton’s steadying 34 unable to prevent collapse in Euroa B Grade’s defeat
Cricket
Euroa U16 Cricket team’s season ends in close contest
Jack Walters takes two wickets and knocks up a handy 23 in a nail-biting loss
Cricket
Euroa Veterans secure third win this season
Openers get Euroa Vets off to the best of starts
Top stories
1.
Rufous Whistler – arrival of a summer songbird
2.
Bombers go back-to-back in A grade
3.
“No stone unturned” – Police committed to the long-haul in manhunt
4.
Start your engines, Wilby Drags are back
5.
Beautiful You Cancer Charity High Tea Fundraiser brings support and style to Wangaratta