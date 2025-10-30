Social media
Thursday, 30.10.2025
Moglonemby climbs ladder with big win over Wappan

Terip edges Euroa in blustery battle

Euroa Tennis Club serves up another exciting season

Euroa extends lead in rain soaked Round 11

Euroa holds off Wappan in final sets to stay top of ladder

Moglonemby wins tight contest in foggy start at Mansfield

Euroa secures outright win despite wet conditions

Euroa dominates Seven Creeks to stay on top

