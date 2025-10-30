Digital Editions
Digital Editions
Digital Editions Archive
News
All News
Arts and Entertainment
Business
Community
Council
Education
Emergency Services
Environment
Events
Health
Infrastructure and Transport
Opinion
People and Lifestyle
Police and Courts
Politics and Government
Regional
Rural
Special Features
Tourism
Youth
Sport
All Sport
Basketball
Bowls
Cricket
Cycling
Football
Golf
Horse Racing
Motorsport
Netball
Soccer
Swimming
Tennis
Real estate
North East Property Guide
Real Estate View
Publications
Euroa Gazette
Ovens Murray Advertiser
Alpine Observer
Myrtleford Times
Mansfield Courier
North East Living Magazine
North and Goulburn Murray Farmer
Southern Farmer
Regional Extra
Special Publications
North East Media
Directory
GO
Sign in
Subscribe
Social media
Sign in
Subscribe
Sign in
Subscribe
News
Digital Editions
Sport
Community
Rural
Real estate
Events
Thursday, 30.10.2025
Digital Editions
Digital Editions
Digital Editions Archive
News
All News
Arts and Entertainment
Business
Community
Council
Education
Emergency Services
Environment
Events
Health
Infrastructure and Transport
Opinion
People and Lifestyle
Police and Courts
Politics and Government
Regional
Rural
Special Features
Tourism
Youth
Sport
All Sport
Basketball
Bowls
Cricket
Cycling
Football
Golf
Horse Racing
Motorsport
Netball
Soccer
Swimming
Tennis
Real estate
North East Property Guide
Real Estate View
Publications
Euroa Gazette
Ovens Murray Advertiser
Alpine Observer
Myrtleford Times
Mansfield Courier
North East Living Magazine
North and Goulburn Murray Farmer
Southern Farmer
Regional Extra
Special Publications
North East Media
Directory
Social media
GO
Sign in
Subscribe
Home page
>
Sport
>
Tennis
Tennis
Tennis
Moglonemby climbs ladder with big win over Wappan
Tennis
Terip edges Euroa in blustery battle
Tennis
Euroa Tennis Club serves up another exciting season
Building on last year’s on court success
Tennis
Euroa extends lead in rain soaked Round 11
Moglonemby too strong for Seven Creeks
Tennis
Euroa holds off Wappan in final sets to stay top of ladder
Crosscourt winners and slice serves highlight Round 10 matches
Tennis
Moglonemby wins tight contest in foggy start at Mansfield
Euroa stays on top as Delatite battles wind and experience
Tennis
Euroa secures outright win despite wet conditions
Weather takes centre court in Round Eight tennis action
Tennis
Euroa dominates Seven Creeks to stay on top
Resilient Jewell returns after gardening mishap to lead Benall
Read more
Top stories
1.
Rufous Whistler – arrival of a summer songbird
2.
Bombers go back-to-back in A grade
3.
“No stone unturned” – Police committed to the long-haul in manhunt
4.
Start your engines, Wilby Drags are back
5.
Beautiful You Cancer Charity High Tea Fundraiser brings support and style to Wangaratta