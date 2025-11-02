Social media
Sunday, 2.11.2025
Jeff Zeuschner
Politics and Government

Liberal candidate already campaigning for 2025, others not so sure

Politics and Government

10 in Indi battle

Politics and Government

Nationals confirm Elizabeth Fisher as candidate for Indi election

Politics and Government

Volunteer hubs launched as battle for Indi begins in earnest

Environment

Public inquiry for power plan

News

Restricted duck season