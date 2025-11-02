Social media
Sunday, 2.11.2025
Gus Ridder
Health

New CEO for Euroa Health

People and Lifestyle

Tommy's ride to reach Euroa

Community

Connor's Erg finishes with massive funds raised

Emergency Services

Regional Victoria lags behind in mental health care

Community

Push continues for female change room upgrade

Community

BlazeAid looks for volunteers

Politics and Government

Funding suggestions made to Treasurer ahead of Federal Budget

Council

Preparing for future water challenges in the Strathbogie area

Events

Beauty and Beyond

Community

Power outage to shut down region